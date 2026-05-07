7 мая в России отмечают День радио, а также День создания вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, во многих странах проходит Международный день планетариев. Православные вспоминают Савву Стратилата. Подробнее о торжествах 7 мая, а также о знаменитостях, которые родились в этот день — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День радио

7 мая 1895 года российский физик Александр Попов показал своим коллегам прототип современного радио. Изобретатель назвал устройство «грозоотметчиком», так как аппарат мог принимать только природные электромагнитные колебания.

Впервые День радио отметили в СССР в 1925 году. Поводом для торжества стал 30-летний юбилей изобретения Попова. В 1980-м праздник официально закрепили в советском календаре.

День создания вооруженных сил РФ

7 мая 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании Вооруженных сил Российской Федерации. В годовщину этого события поздравления принимают все, кто служит в ВС РФ: солдаты, офицеры, и конечно, ветераны.

Праздники в мире

Международный день планетариев

Изначально этот праздник отмечали во второе воскресенье марта, однако в последние годы Международный день планетариев стали проводить 7 мая. Именно в этот день в 1925 году в Мюнхене начал регулярную работу первый в мире планетарий.

Впервые праздник провели в 1990 году в Италии по инициативе национальной Ассоциации планетариев. Позже инициативу поддержала Франция, а за ней и другие страны.

Какие еще праздники отмечают в мире 7 мая

День защитника отечества в Казахстане;

День распахнутых окон;

Национальный день психического здоровья детей и молодежи в Канаде;

День инженера в Бангладеш;

Национальный день туризма в США;

«День солдата» в Сальвадоре.

Какой церковный праздник 7 мая

День памяти мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов

Согласно преданию, Савва с юности был христианином. Своим мужеством он добился чина военачальника-стратилата при императоре Аврелиане. Однако узнав о том, что Савва исповедует учение Христа, правитель потребовал от него отречения. Тогда Савва сбросил воинский пояс и наотрез отказался оставить свою веру. За это его подвергли жестоким мучениям. Видя стойкость Саввы, в Христа уверовали еще 70 воинов, которых сразу же казнили.

Какие еще церковные праздники отмечают 7 мая

День памяти мученика Александра Лионского;

День памяти святителя Симеона (Стефана) Трансильванского;

День памяти мучеников Пасикрата и Валентина;

День памяти мучеников Евсевия, Неона, Леонтия, Лонгина и иных.

Приметы на 7 мая

Если 7 мая над домом кружит стая птиц, то будет удача в делах;

Если в этот день стоит жаркая погода, то июнь будет прохладным;

Если утром облака низко плывут, скоро будет гроза;

О снах в ночь на 7 мая никому нельзя, иначе плохие точно сбудутся, а хорошие не станут явью;

Нельзя 7 мая шить и вышивать — будут проблемы с деньгами.

Кто родился 7 мая

Владимир Бортко (80 лет)

Советский и российский режиссер Владимир Бортко родился 7 мая 1946 года. В числе его известных работ — экранизации произведений русских классиков: сериал по роману Федора Достоевского «Идиот», картина по мотивам повести Николая Гоголя «Тарас Бульба», а также сериал по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Также он снял популярный в нулевые годы сериал «Бандитский Петербург».

Петр Чайковский (1840 — 1893)

Российский композитор Петр Чайковский родился 7 мая 1840 года. Прославился как автор балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», опер «Евгений Онегин», «Пиковая дама», а также множества других произведений, ставших мировой классикой.

