12:10, 8 мая 2026

Бывшая Паши Техника ответила Айзе на слова о радости по поводу трагедии с рэпером

Ева Карицкая задалась вопросом, будет ли Айза радоваться кончине рэпера Гуфа
Ева Карицкая. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) Ева Карицкая резко отреагировала на слова экс-супруги Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айзы. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Бывшая возлюбленная Паши Техника и мать его ребенка напомнила, что Гуф тоже употреблял запрещенные вещества.

«Айза будет радоваться, когда скончается Гуф? Она же рада, когда наркоманы уходят... Айза, днище, правда. Не могла не отреагировать, простите», — написала Ева.

Ранее бывшая Гуфа заявила о радости по поводу новостей про Пашу Техника. По словам Айзы, кончина Техника для нее означает, что артист «освободился».

