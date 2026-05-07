Бывшая Паши Техника ответила Айзе на слова о радости по поводу трагедии с рэпером

Ева Карицкая задалась вопросом, будет ли Айза радоваться кончине рэпера Гуфа

Бывшая жена рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) Ева Карицкая резко отреагировала на слова экс-супруги Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айзы. Об этом она высказалась в своем Telegram-канале.

Бывшая возлюбленная Паши Техника и мать его ребенка напомнила, что Гуф тоже употреблял запрещенные вещества.

«Айза будет радоваться, когда скончается Гуф? Она же рада, когда наркоманы уходят... Айза, днище, правда. Не могла не отреагировать, простите», — написала Ева.

Ранее бывшая Гуфа заявила о радости по поводу новостей про Пашу Техника. По словам Айзы, кончина Техника для нее означает, что артист «освободился».