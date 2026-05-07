Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:55, 7 мая 2026Культура

Бывшая Гуфа заявила о радости от смерти Паши Техника

Бывшая жена Гуфа Айза заявила, что радовалась, когда умер Паша Техник
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза-Лилуна Ай заявила, что смерть рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) стала радостной новостью для нее. Об этом она рассказала в интервью последней возлюбленной Павла — Кристине Лекси.

По словам Айзы, кончина Техника для нее означала то, что артист «освободился». После этих слов Лекси не смогла сдержать слез.

«От него всегда пахло смертью. Он умер, это хорошо, потому что он стал свободным. Когда умирают наркоманы, я очень радуюсь. Потому что они стали свободными», — сообщила бывшая Гуфа.

В годовщину смерти Ивлева, 5 апреля, другая его бывшая возлюбленная Ева Карицкая пожалела, что ее последний диалог с Техником закончился ссорой.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф ополчился на авторов негативных комментариев в социальных сетях. Используя обсценную лексику, музыкант заявил, что устал блокировать пользователей, у которых нет публикаций и подписчиков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС отреагировал на призыв России эвакуировать дипломатов из Киева

    «Их цель — навредить России». Почему Пашинян ведет переговоры с Зеленским и нарушает договоренности с Россией?

    Латвийский депутат назвал недопустимым пролет украинских БПЛА

    В России отреагировали на обвинения Латвии в инциденте с беспилотником

    Жители российского города пожаловались на текущую из-под крана жижу

    Роналду отпраздновал день рождения в армянском ресторане

    Баста потерял зуб на концерте

    МВФ указал на угрожающую мировой экономике опасность

    Россиянам предрекли изменение отношения к отечественному автопрому

    Трамп обвинил американского политика в подстрекательстве к покушению

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok