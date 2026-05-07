Бывшая Гуфа заявила о радости от смерти Паши Техника

Бывшая жена Гуфа Айза заявила, что радовалась, когда умер Паша Техник

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза-Лилуна Ай заявила, что смерть рэпера Паши Техника (настоящая фамилия Ивлев) стала радостной новостью для нее. Об этом она рассказала в интервью последней возлюбленной Павла — Кристине Лекси.

По словам Айзы, кончина Техника для нее означала то, что артист «освободился». После этих слов Лекси не смогла сдержать слез.

«От него всегда пахло смертью. Он умер, это хорошо, потому что он стал свободным. Когда умирают наркоманы, я очень радуюсь. Потому что они стали свободными», — сообщила бывшая Гуфа.

В годовщину смерти Ивлева, 5 апреля, другая его бывшая возлюбленная Ева Карицкая пожалела, что ее последний диалог с Техником закончился ссорой.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф ополчился на авторов негативных комментариев в социальных сетях. Используя обсценную лексику, музыкант заявил, что устал блокировать пользователей, у которых нет публикаций и подписчиков.