16:29, 7 мая 2026

Гуф матом выругался на хейтеров

Рэпер Гуф ополчился на подписчиков, оставляющих негативные комментарии
Ольга Коровина

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, обратился к подписчикам, оставляющим негативные комментарии под его постами. Соответствующую публикацию он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Используя обсценную лексику, музыкант заявил, что устал блокировать пользователей, у которых нет публикаций и подписчиков. «Вы кто?! Почему вы такие злые? Из-за того, что подписчиков ноль?» — возмутился Долматов.

По его словам, с подобных аккаунтов пишут неприятные комментарии о его творчестве, взглядах и личной жизни, включая скандальный судебный процесс по делу о драке в бане. «*** фантазия! Если вы боты — у вас очень крутой создатель! Но если вы люди, и у вас ни одной фотки в профиле — получается, вы все уроды», — подытожил Гуф.

Ранее Московский областной суд отменил приговор Гуфу, уголовное дело прекратили в связи с примирением с потерпевшим. До этого Наро-Фоминский городской суд приговорил рэпера к году условно, признав его виновным по статье 330 («Самоуправство») УК РФ. Поводом для уголовного дела стала драка в банно-оздоровительном комплексе в Наро-Фоминске.

