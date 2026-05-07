«Единая Россия» поддержала выпускников в споре о зарубежной музыке

Вмешательство «Единой России» вернуло выпускникам право выбора музыки

Выпускникам одной из школ Рязани разрешили танцевать вальс под песню Shape of My Heart британского музыканта Стинга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, после резонанса вокруг ситуации руководство школы отказалось от ограничений.

Директор Степан Куколь-Яснопольский заявил, что ученики смогут самостоятельно выбрать музыку для выпускного вечера, а администрация вмешиваться не будет. При этом он отметил, что родители за месяц до праздника отказались от уже подготовленного танца и решили выбрать более патриотичную композицию. Большинство школьников выступили за песню Стинга, тогда как мнения родителей разделились.

Ситуацию в Telegram-канале «Единой России» прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он заявил, что в некоторых регионах выпускникам запрещают танцевать под зарубежную музыку из-за неверного толкования закона о защите русского языка. По его словам, подобная трактовка документа вызывает удивление.

Депутат сообщил, что вместе с коллегами по «Единой России» намерен инициировать поправки в законодательство, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Он также отметил, что школьники воспринимают музыку прежде всего как искусство, независимо от исполнителя.

«Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», — отметил Виталий Милонов.

Парламентарий добавил, что выпускники должны сами выбирать музыку для своего праздника.

«Пусть школьники на своих выпускных слушают ту музыку, которую хотят, ведь это их праздник — событие, которое остается в памяти на всю жизнь», — подчеркнул депутат.

