13:05, 7 мая 2026Россия

«Единая Россия» поддержала выпускников в споре о зарубежной музыке

Григорий Шугаев (Редактор)

Фото: Norsk Telegrambyra As / Reuters

Выпускникам одной из школ Рязани разрешили танцевать вальс под песню Shape of My Heart британского музыканта Стинга. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, после резонанса вокруг ситуации руководство школы отказалось от ограничений.

Директор Степан Куколь-Яснопольский заявил, что ученики смогут самостоятельно выбрать музыку для выпускного вечера, а администрация вмешиваться не будет. При этом он отметил, что родители за месяц до праздника отказались от уже подготовленного танца и решили выбрать более патриотичную композицию. Большинство школьников выступили за песню Стинга, тогда как мнения родителей разделились.

Ситуацию в Telegram-канале «Единой России» прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он заявил, что в некоторых регионах выпускникам запрещают танцевать под зарубежную музыку из-за неверного толкования закона о защите русского языка. По его словам, подобная трактовка документа вызывает удивление.

Депутат сообщил, что вместе с коллегами по «Единой России» намерен инициировать поправки в законодательство, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Он также отметил, что школьники воспринимают музыку прежде всего как искусство, независимо от исполнителя.

«Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства», — отметил Виталий Милонов.

Парламентарий добавил, что выпускники должны сами выбирать музыку для своего праздника.

«Пусть школьники на своих выпускных слушают ту музыку, которую хотят, ведь это их праздник — событие, которое остается в памяти на всю жизнь», — подчеркнул депутат.

