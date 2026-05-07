13:52, 7 мая 2026Россия

Минобороны заявило о пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотниках ВСУ

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Российские средства контроля обнаружили в небе над Латвией группу из шести беспилотных летательных аппарата (БПЛА). О пытавшихся атаковать Россию через страну НАТО беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило Министерство обороны.

По данным оборонного ведомства, около четырех часов утра по московскому времени отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Сообщается, что шестой дрон был сбит юго-восточнее Пскова.

Экспертиза обломков идентифицировала атаковавшую из воздушного пространства страны НАТО цель как дальнобойный беспилотник типа «Лютый» производства Украины.

Ранее Минобороны обвинило ВСУ в попытке атаковать Петербург через Латвию. Сообщалось, что удар планировали нанести по гражданской инфраструктуре российского города.

