На Западе признали неприятную правду о России

Agora Vox: Россия обогнала США по методам ведения современных боевых действий

Армия России обогнала американских военных в методах ведения современных боевых действий. Об этом сообщает обозреватель портала AgoraVox Патрис Браво.

Журналист отмечает, что Россия в значительной степени опередила США в области военных технологий. «Российский оборонно-промышленный комплекс постоянно совершенствует свое оборудование, отбирая наиболее эффективные инновации. Американская армия на этом фоне выглядит безнадежно устаревшей», — пишет автор.

По его мнению, Российская армия сегодня переопределяет правила современных боевых действий.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что ВС РФ применяют новую тактику ракетно-дроновых ударов по Украине. По его словам, они носят серийный характер.