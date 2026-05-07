13:05, 7 мая 2026

Найден простой способ почувствовать себя бодрее и счастливее

NHB: Обычная повседневная активность улучшает эмоциональное состояние человека
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ansiia / Magnific

Даже обычная повседневная активность — прогулки, подъем по лестнице или домашние дела — может заметно улучшать эмоциональное состояние человека. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Специалисты проанализировали данные более 8 тысяч человек и свыше 300 тысяч опросов о настроении. Участники носили смартфоны и устройства, отслеживавшие уровень физической активности в течение дня. Анализ показал, что большинство людей чувствовали себя лучше после движения, а хорошее настроение, в свою очередь, повышало вероятность физической активности.

Особенно выраженный эффект наблюдался у людей с низким уровнем эмоционального благополучия. Более 95 процентов участников сообщали о повышении уровня энергии до или после физической активности. При этом ученые подчеркивают, что речь идет не только о спорте — положительный эффект давали и обычные ежедневные движения.

Авторы работы считают, что результаты помогут разработать новые подходы к поддержанию психического здоровья. Однако исследование пока не доказывает прямую причинно-следственную связь: ученым еще предстоит выяснить, почему движение и эмоциональное состояние так тесно связаны между собой.

Ранее стало известно, что высокоинтенсивные интервальные тренировки улучшают состояние сосудов.

