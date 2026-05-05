Назван самый эффективный способ улучшить здоровье сосудов

EJPC: Высокоинтенсивные интервальные тренировки улучшают состояние сосудов

Высокоинтенсивные интервальные тренировки лучше других видов нагрузки улучшают состояние сосудов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Анализ 37 исследований с участием более 6800 пациентов показал, что физическая активность в целом помогает сосудам, но эффект сильно зависит от формата тренировок. Самые выраженные улучшения наблюдались при интервальных нагрузках высокой интенсивности — они заметно повышали способность сосудов расширяться, что считается ключевым показателем их здоровья.

Такой эффект объясняется тем, что чередование интенсивных усилий и отдыха усиливает кровоток и стимулирует выработку оксида азота — вещества, защищающего сосуды и улучшающего их эластичность. Умеренные тренировки тоже давали положительный результат, но значительно слабее.

Авторы отмечают, что результаты могут изменить подходы к кардиореабилитации: более интенсивные программы при правильном контроле могут быть эффективнее стандартных. При этом они подчеркивают, что выбор нагрузки должен учитывать состояние пациента и проходить под наблюдением специалистов.

