Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:31, 5 мая 2026Наука и техника

Назван самый эффективный способ улучшить здоровье сосудов

EJPC: Высокоинтенсивные интервальные тренировки улучшают состояние сосудов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: piotr szczepanek / Shutterstock / Fotodom

Высокоинтенсивные интервальные тренировки лучше других видов нагрузки улучшают состояние сосудов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Анализ 37 исследований с участием более 6800 пациентов показал, что физическая активность в целом помогает сосудам, но эффект сильно зависит от формата тренировок. Самые выраженные улучшения наблюдались при интервальных нагрузках высокой интенсивности — они заметно повышали способность сосудов расширяться, что считается ключевым показателем их здоровья.

Материалы по теме:
Зумба: что это за фитнес? Польза танца для похудения, противопоказания и советы
Зумба: что это за фитнес?Польза танца для похудения, противопоказания и советы
8 июня 2024
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой: на пресс, ягодицы и спину
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой:на пресс, ягодицы и спину
31 октября 2023

Такой эффект объясняется тем, что чередование интенсивных усилий и отдыха усиливает кровоток и стимулирует выработку оксида азота — вещества, защищающего сосуды и улучшающего их эластичность. Умеренные тренировки тоже давали положительный результат, но значительно слабее.

Авторы отмечают, что результаты могут изменить подходы к кардиореабилитации: более интенсивные программы при правильном контроле могут быть эффективнее стандартных. При этом они подчеркивают, что выбор нагрузки должен учитывать состояние пациента и проходить под наблюдением специалистов.

Ранее ученые выяснили, что куркума оказалась связана с улучшением состояния сосудов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил перемирие после угроз нанести удар по параду Победы в Москве. Что заставило президента Украины передумать?

    Цена на российскую нефть взлетела до уровня 2014 года

    ВС России начали бои за населенный пункт в ДНР

    Саммит в Ереване назвали провалом и евросамоубийством

    АвтоВАЗ сообщил о скромном росте продаж в апреле

    Россиян предупредили о мошеннической схеме с переносом чатов из мессенджера

    В Ленобласти начался пожар после атаки ВСУ

    Назван самый эффективный способ улучшить здоровье сосудов

    Новое заявление Минобороны об ударе по Киеву назвали «освежающим и отрезвляющим»

    Cерена Уильямс пришла на препати Met Gala и смутила публику откровенным нарядом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok