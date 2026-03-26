19:38, 26 марта 2026

Привычная приправа показала пользу для сосудов и холестерина

Nutrients: Куркума оказалась связана с улучшением состояния сосудов
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Куркума — популярная специя, широко используемая в кулинарии — оказалась связана с улучшением состояния сосудов и липидного обмена. К такому выводу пришли исследователи, обобщив данные клинических и экспериментальных работ. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Анализ показал, что активный компонент куркумы — куркумин — оказывал защитное действие на сосудистый эндотелий. Он снижал окислительный стресс и способствовал улучшению выработки оксида азота, который играет ключевую роль в регуляции сосудистого тонуса и кровотока. Нарушение этих процессов считается одним из ранних этапов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы по теме:
Куркума: польза и вред. Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
Куркума: польза и вред.Как популярная специя влияет на организм человека? Исследования ученых и опыт диетологов
21 сентября 2022
Как покрасить яйца на Пасху куркумой: пошаговая инструкция, полезные советы
Как покрасить яйца на Пасху куркумой:пошаговая инструкция, полезные советы
22 января 2026

Также было установлено, что куркумин влиял на показатели липидного профиля. В ряде исследований его применение сопровождалось снижением уровня «плохого» холестерина, триглицеридов и общего холестерина, особенно у людей с метаболическими нарушениями. Эти эффекты связывают с воздействием вещества на клеточные механизмы синтеза и переработки жиров.

Кроме того, куркумин проявлял выраженные противовоспалительные свойства. Он снижал уровень ключевых воспалительных маркеров, включая интерлейкин-6 и TNF-α, что может иметь значение при хронических заболеваниях. При этом у здоровых людей выраженного эффекта не наблюдалось, что указывает на его действие преимущественно в условиях воспаления.

Ранее ученые выяснили, что биоактивные компоненты шафрана улучшают настроение, воздействуя на мозг.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление о России и Украине

    Москвичам рассказали о погоде в начале апреля

    Трамп дерзко ответил Мерцу словами об Украине

    Наталья Водянова снялась в мини-юбке для журнала

    Названа идеальная для Ирана стратегия борьбы с США

    Россиянин с ножом напал на женщину и признался в желании убивать

    В России стартовали продажи нового минивэна Sollers

    Аренда жилья на майские праздники резко взлетела в цене

    Трамп захотел баллотироваться в президенты Венесуэлы

    Россиянам назвали способ накопить на автомобиль

    Все новости
