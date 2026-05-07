11:43, 7 мая 2026

Названы лучшие упражнения для удаленщиков

Тренер Бахтурина посоветовала делать растяжку в перерывах между работой
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Benzoix / Magnific

Старший тренер и руководитель отдела подготовки педагогов международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала лучшие упражнения для тех, кто работает удаленно. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что даже 10-минутная зарядка у стола снимают скованность от «позы креветки», разгружают мышцы шеи, спины и бедер, улучшают кровообращение и повышают продуктивность. Бахтурина подчеркнула, что регулярные микроперерывы между работой эффективнее одной длинной тренировки в конце дня.

Бахтурина рекомендовала начать с растяжки шеи: сцепить руки за спиной и наклонять голову в стороны. Затем нужно сделать скручивания корпуса вниз и раскрытие груди. Она посоветовала использовать стол для наклона вперед, раскрывая спину, а стул — для растяжки задней поверхности ног и ягодиц. Необходимо делать паузы каждые 30–60 минут.

Ранее Бахтурина назвала способ избавиться от боли в шее. Эксперт посоветовала регулярно выполнять простые упражнения на рабочем месте.

