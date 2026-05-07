20:26, 7 мая 2026

Названы разрушающие позвоночник позы для сна

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Summer loveee / Shutterstock / Fotodom

Ортопед Лучано Миллер предупредил, что некоторые позы для сна разрушаю позвоночник. Их доктор назвал в разговоре с изданием Terra.

Так, Миллер призвал отказаться от сна на животе. Он объяснил, что в такой позе сжимается грудная клетка, возникают трудности с дыханием, а шея и позвоночник находятся в неестественном положении на протяжении нескольких часов подряд.

Что касается позы на спине, она полезна для многих людей, но при болях в позвоночнике, ожирении, гипертонии и апноэ лучше отдать предпочтение иному положению, добавил доктор. Поза эмбриона тоже является вредной для спины, поскольку слишком сильное скручивание тела во время сна на боку сдавливает поясницу и чрезмерно искривляет позвоночник, подчеркнул специалист.

У людей, которые спят на слишком высокой или низкой подушке, голова в качестве компенсации зачастую наклоняется набок, добавил Миллер. В результате, по его словам, создается чрезмерная нагрузка на шейный отдел позвоночника.

Ранее сомнолог Александр Пальман предупредил об опасности храпа. Из-за него человек не получает полноценного отдыха, отметил медик.

