Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:30, 7 мая 2026Экономика

Одна из крупнейших нефтяных компаний решила разделиться

Reuters: Британский нефтегазовый гигант BP летом разделится на два подразделения
Вячеслав Агапов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Британский нефтегазовый гигант British Petroleum (BP) решил разделиться. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters в четверг, 7 мая.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний проведет реорганизацию уже этим летом. В июне компания разделится на два подразделения — по добыче и переработке.

«Генеральный директор BP Мег О'Нил сообщила сотрудникам в ходе телефонной конференции в четверг, что британский гигант с июня будет реорганизован в два основных бизнес-подразделения — добычу и переработку», — отмечают источники.

В начале прошлого года энергетическая компания заявила, что намерена уволить тысячи сотрудников ради экономии. Британский нефтегазовый гигант намерен сократить пять процентов персонала (около 4,7 тысячи человек) и отказаться от услуг трех тысяч подрядчиков. Массовые увольнения начались в компании после выступления гендиректора Мюррея Окинклосса, который пообещал сэкономить не менее двух миллиардов долларов к концу 2026 года. Сейчас штат BP насчитывает около 87,8 тысячи человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло подробности перемирия в честь Дня Победы. В ответ Зеленский призвал зарубежных лидеров покинуть Москву 9 мая

    Российский МИД вызвал посла Армении из-за предоставления «трибуны» Зеленскому

    Эпичное уничтожение украинской техники попало на видео

    Сотрудники ТЦК сломали руку подростку при мобилизации его отца

    Аракчи раскрыл условия урегулирования конфликта с США

    Мощное уничтожение пикапов ВСУ российскими дроноводами попало на видео

    Водитель принял нарисованный тоннель за настоящий и врезался в стену

    Силовики рассказали о больших потерях «мясного полка» Сырского

    Страны ЕС начали подготовку к переговорам с Россией

    Людям после 50 лет назвали четыре ключа к счастью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok