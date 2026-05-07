Одна из крупнейших нефтяных компаний решила разделиться

Британский нефтегазовый гигант British Petroleum (BP) решил разделиться. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters в четверг, 7 мая.

Одна из крупнейших в мире нефтяных компаний проведет реорганизацию уже этим летом. В июне компания разделится на два подразделения — по добыче и переработке.

«Генеральный директор BP Мег О'Нил сообщила сотрудникам в ходе телефонной конференции в четверг, что британский гигант с июня будет реорганизован в два основных бизнес-подразделения — добычу и переработку», — отмечают источники.

В начале прошлого года энергетическая компания заявила, что намерена уволить тысячи сотрудников ради экономии. Британский нефтегазовый гигант намерен сократить пять процентов персонала (около 4,7 тысячи человек) и отказаться от услуг трех тысяч подрядчиков. Массовые увольнения начались в компании после выступления гендиректора Мюррея Окинклосса, который пообещал сэкономить не менее двух миллиардов долларов к концу 2026 года. Сейчас штат BP насчитывает около 87,8 тысячи человек.