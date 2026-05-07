14:35, 7 мая 2026

Раскрыто место запуска пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотников

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Пытавшиеся атаковать Россию через Латвию беспилотные летательные аппараты (БПЛА) запускались из Житомирской области. Место запуска дронов раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотники летели по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте — через Польшу, Литву, а затем упали в Латвии.

Предварительно, целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была снова Ленинградская область.

Shot также утверждает, что один из беспилотников упал на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией, в результате чего оказались повреждены четыре пустых резервуара.

Ранее Министерство обороны России обвинило ВСУ в попытке атаковать Санкт-Петербург через Латвию. Сообщалось, что российские средства контроля обнаружили в небе над страной НАТО группу из шести беспилотников типа «Лютый».

