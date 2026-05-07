Раскрыто место запуска пытавшихся атаковать Россию через Латвию беспилотников

Shot: Упавшие в Латвии украинские БПЛА запускались из Житомирской области

Пытавшиеся атаковать Россию через Латвию беспилотные летательные аппараты (БПЛА) запускались из Житомирской области. Место запуска дронов раскрыл Shot в Telegram.

По данным канала, беспилотники летели по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте — через Польшу, Литву, а затем упали в Латвии.

Предварительно, целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) была снова Ленинградская область.

Shot также утверждает, что один из беспилотников упал на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией, в результате чего оказались повреждены четыре пустых резервуара.

Ранее Министерство обороны России обвинило ВСУ в попытке атаковать Санкт-Петербург через Латвию. Сообщалось, что российские средства контроля обнаружили в небе над страной НАТО группу из шести беспилотников типа «Лютый».