Резкое похолодание обрушится на Москву

Синоптик Голубев: 8 мая на Москву обрушится резкое похолодание

В пятницу, 8 мая, на Москву обрушится резкое похолодание. Об этом предупредил жителей столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет РИА Новости.

Температура воздуха в мегаполисе опустится примерно на 10 градусов Цельсия — столбики термометров покажут от плюс 18 до плюс 15 градусов.

«В выходные температура будет даже ниже климатической нормы из-за прихода холодной арктической воздушной массы, которая задержится в Москве до 12 мая», — подчеркнул синоптик. Голубев добавил, что в выходные, с 9 по 11 мая, будет преимущественно облачная погода, местами вероятны дожди. Воздух прогреется лишь до плюс 13-15 градусов Цельсия.

Ранее жителям столицы назвали неочевидный плюс новой волны похолодания. По словам синоптиков, снижение температуры облегчит самочувствие метеозависимых людей. Кроме того, в жару весной трудно понять, как одеваться, а более прохладная погода хороша и для пикников, и для отдыха, и для работы на даче.