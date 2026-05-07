Москвичам назвали неочевидный плюс новой волны похолодания

Синоптик Позднякова: Новая волна холодов облегчит самочувствие метеозависимых

Наступающая в Москве волна холодов имеет свои неочевидные плюсы. Об этом телеканалу «360» рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В пятницу, 8 мая, столбики термометров в столице опустятся с почти 30 градусов до плюс 10-15, что ниже климатической нормы на полтора-два градуса. В последующие дни ожидается переменная облачность, а осадков в большинстве своем не будет.

Похолодание, по мнению синоптика, пойдет москвичам на благо, в особенности метеочувствительным горожанам. «Раннее тепло крайне неблагоприятно для метеочувствительных людей и так далее», — отметила Позднякова. Кроме того, в жару весной трудно понять, как одеваться, а более прохладная погода хороша и для пикников, и для отдыха, и для работы на даче.

Так называемые «черемуховы» холода, по прогнозам метеорологов, завершатся в первый после майских праздников рабочий день, 12 мая. К этому времени воздух вновь прогреется до климатической нормы, плюс 18 градусов.