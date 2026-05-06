15:54, 6 мая 2026

Москвичам назвали срок окончания «черемуховых» холодов

Синоптик Тишковец: «Черемуховы» холода закончатся 12 мая
Виктория Клабукова

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Так называемые «черемуховы» холода продлятся в Москве вплоть до следующей недели. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По данным синоптика, ждать возвращения тепла можно уже в начале следующей недели. В первый рабочий день, вторник, 12 мая, температура вернется к климатической норме. К этому времени столбики термометров в столице поднимутся с обещанных плюс 10 градусов до плюс 15-18. В ночные часы температура составит около 6-9 градусов тепла, рассказал Тишковец.

Прошедший вторник стал самым теплым с начала года. На опорной столичной метеостанции ВДНХ воздух прогрелся до плюс 25,1 градуса. Однако ждать подобной температуры во второй половине мая не стоит, предупреждают метеорологи. В мае 25-30-градусная жара — редкость.

