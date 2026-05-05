22:54, 5 мая 2026

Москвичи пережили самый теплый день с начала года

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вторник, 5 мая, в Москве стал самым теплым днем с начала 2026 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По информации синоптика, в 16 часов воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до отметки плюс 25,1 градуса Цельсия. «Недолго понедельник был на первой строчке в списке самых теплых дней с начала года, он уже уступил место дню сегодняшнему», — отметил Леус.

Эксперт уточнил, что 30-градусной жары в ближайшее время ждать не стоит, поскольку такая температура в мае встречается нечасто. Он добавил, что вероятность того, что после предстоящего похолодания в конце недели во второй половине мая вернется 25-градусное тепло, невелика.

Ранее Михаил Леус рассказал, что минувшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 55 лет.

