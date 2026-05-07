Россиянам посоветовали начать инвестировать с 10 тысяч рублей

Инвестор Трофименко: Правильно начинать инвестировать с маленьких сумм

Кажется, что с небольшой суммы начинать инвестирование бессмысленно, но на практике — именно с небольших сумм проще выстроить систему без лишнего риска и давления, рассказала квалифицированный инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко. Мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Трофименко отметила, ссылаясь на свой личный опыт, что 10 000 рублей в месяц на старте можно считать хорошей базой. Она объяснила, что ошибки на этом этапе стоят дешево, но полученный опыт в будущем сэкономит гораздо большие суммы. При этом, подчеркнула инвестор, важно в инвестировании соблюдать регулярность.

«Например, если инвестировать те же 10 000 рублей каждый месяц под среднюю доходность 10 процентов годовых, то за 10 лет можно накопить около 2 миллионов рублей. За 15 лет — уже порядка 4–5 миллионов рублей. При 12 процентах годовых эти цифры становятся еще выше: примерно 2,5 миллиона рублей за 10 лет и 6–7 миллионов рублей за 15 лет. И это без резких скачков и попыток "угадать рынок" — только за счет времени и сложного процента», — рассказала Трофименко.

Капитал формируется не за счет разовых удачных решений, а за счет повторяемых действий Ольга Трофименко инвестор

«С небольших сумм не происходит "прорыв"» за короткий срок, и именно это часто подталкивает к ошибкам. Но если смотреть на горизонт 10–15 лет, становится видно, как постепенно включается эффект, при котором деньги начинают расти уже не только за счет новых вложений, но и сами по себе», — поделилась эксперт.

