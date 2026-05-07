Стало известно о встрече переговорщика от Украины с Уиткоффом

Bloomberg: Умеров на неделе прилетит в Майами на встречу с Уиткоффом

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров должен отправиться в Майами, чтобы провести встречу со Стивом Уиткоффом, спецпосланником американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Поездка Умерова состоится на этой неделе, уточняют источники. Впрочем, анонимные собеседники отказались говорить о деталях и тематике данной встречи.

До этого в Киеве надеялись, что Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправятся на Украину. Сейчас этот момент под вопросом. Президент Владимир Зеленский говорил, что оба участника переговорного процесса приглашены, но свои намерения посетить страну не подтвердили.

Ранее бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер заявил, что Вашингтон не уверен в результативности переговоров по урегулированию кризиса. Он раскритиковал Уиткоффа за то, что тот семь раз был в Москве, но ни разу не посетил Киев.