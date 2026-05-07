Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:13, 7 мая 2026Мир

Стало известно о встрече переговорщика от Украины с Уиткоффом

Bloomberg: Умеров на неделе прилетит в Майами на встречу с Уиткоффом
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Cou / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров должен отправиться в Майами, чтобы провести встречу со Стивом Уиткоффом, спецпосланником американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Поездка Умерова состоится на этой неделе, уточняют источники. Впрочем, анонимные собеседники отказались говорить о деталях и тематике данной встречи.

До этого в Киеве надеялись, что Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправятся на Украину. Сейчас этот момент под вопросом. Президент Владимир Зеленский говорил, что оба участника переговорного процесса приглашены, но свои намерения посетить страну не подтвердили.

Ранее бывший американский посол в Украине Стивен Пайфер заявил, что Вашингтон не уверен в результативности переговоров по урегулированию кризиса. Он раскритиковал Уиткоффа за то, что тот семь раз был в Москве, но ни разу не посетил Киев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    Дмитриев посоветовал Lufthansa дозаправлять свои самолеты в России

    Белый дом назвал одну из главных угроз США

    Москвичам назвали способ защититься от мошенников во время отпуска

    Девушка задумалась о разрыве отношений с лучшей подругой по неожиданной причине

    В Британии сделали вывод о России после слов Медведева о «животном страхе» Европы

    Стало известно о встрече переговорщика от Украины с Уиткоффом

    В США предупредили Трампа о последствиях одного шага против России

    35-летняя учительница ораторского искусства изнасиловала подростка

    Apple заплатит за отсталость iOS

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok