«Рыбарь»: ВС РФ атакуют у трассы Е391, ведущей на Киев, чтобы отвлечь противника

ВС РФ атакуют в окрестностях Сопыча на североукраинском направлении, который был взят под контроль российской армии несколько недель назад, что позволило продолжить продвижение. Стороны сосредоточены в основном на ударах через границу, за исключением участка у этого населенного пункта в районе трассы Е391, ведущей на Киев, передает военно-аналитический центр Telegram-канала «Рыбарь».

По данным аналитиков, действия российских войск на этом участке создают отвлекающий маневр.

«И это дает определенные результаты. Пока ВС РФ отвлекают противника здесь, им удалось продвинуться на других направлениях на севере Украины. Вот уже несколько недель продолжаются атаки и успешное продвижение на Сумском и Бурлукском направлениях», — говорится в публикации.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) уличили в подлом «отвлекающем маневре» в Сумской области. Они отправляют на штурм новобранцев без боевой подготовки, после которых в бой идут подготовленные подразделения.