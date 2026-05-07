Суд отменил ключевой указ Трампа по мигрантам

Суд признал незаконным метод Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами

Апелляционный суд округа Колумбия признал незаконным ключевой элемент миграционной политики президента США Дональда Трампа. Речь идет об исполнительном указе, который приостанавливал доступ к процедуре предоставления убежища на южной границе США, сообщает Associated Press.

Три судьи постановили, что президент превысил свои полномочия. Согласно вердикту, иммиграционные законы страны гарантируют людям право подавать заявление на убежище, и глава государства не может единолично игнорировать эти нормы.

В решении суда подчеркивается, что президентский указ о временной приостановке въезда не дает Белому дому права отменять обязательные процедуры, прописанные в Законе об иммиграции и гражданстве. Автором заключения выступила судья Мишель Чилдс, назначенная на пост экс-президентом США Джо Байденом.

Ранее в США захотели запретить рожать иностранкам. Местная иммиграционная и таможенная служба (ICE) решила бороться с родильным туризмом. Уточняется, что ICE запустила операцию против схем, которые подразумевают въезд в страну по туристической визе и рождение ребенка в США с целью получить для него гражданство. Агентам ICE поручили искать компании, посредников и сети, которые помогают в таких схемах иностранкам.

Сообщается, что приезжающим помогают с оформлением визы, искажают данные при подаче и помогают в организации родов.