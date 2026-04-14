В США захотели запретить рожать иностранкам

Reuters: В США решили бороться с родильным туризмом

В США хотят запретить рожать иностранкам — местная иммиграционная и таможенная служба (ICE) решила бороться с родильным туризмом. Об этом пишет агентство Reuters.

Уточняется, что ICE запустила операцию против схем, которые подразумевают въезд в страну по туристической визе и рождение ребенка в США с целью получить для него гражданство. Агентам ICE поручили искать компании, посредников и сети, которые помогают в таких схемах иностранкам.

Сообщается, что приезжающим помогают с оформлением визы, искажают данные при подаче и помогают в организации родов. «Безудержный родильный туризм обходится налогоплательщикам в огромную сумму и угрожает нашей национальной безопасности», — приводятся в материале слова представителя Белого дома Анны Келли.

Ранее россиянка побывала в США и развеяла миф об идеальной стране для родов. Если у женщины нет страховки, нормального статуса и понимания системы, роды здесь — это нервно, пояснила она.