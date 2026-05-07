Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:39, 6 мая 2026Мир

Жаловавшийся на ад в тюрьме экс-президент Франции вышел на свободу

RTL: Бывший президент Франции Саркози вышел по УДО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Экс-президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение. Такое решение принял Апелляционный суд Парижа, сообщает радиостанция RTL.

Бывший французский лидер подал ходатайство, в котором просил смягчить порядок исполнения наказания. Таким образом, политик не будет носить электронный браслет. С ним Саркози должен был ходить шесть месяцев реального срока по этому делу.

По мнению следствия, экс-президент республики собрал на свою кампанию 42,8 миллиона евро, что вдвое больше лимита, установленного законом. В феврале 2016 года Саркози предъявили обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании.

В 2024 году он был признан виновным в финансировании предвыборной кампании 2012 года. Фигурант получил один год лишения свободы, из которого шесть месяцев — реальный срок, а шесть месяцев — условный. Дело Саркози прозвали в медиа Bygmalion — по названию пиар-агентства, обслуживающего предвыборную кампанию экс-лидера в 2012 году.

Ранее Николя Саркози пожаловался на адские условия во французской тюрьме. «Атмосфера была угрожающей», — отметил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ответ на агрессию неизбежен». Российский МИД посоветовал иностранным дипломатам покинуть Киев

    Москвичей предупредили об опасной погоде 7 мая

    Жаловавшийся на ад в тюрьме экс-президент Франции вышел на свободу

    «Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина

    Глава ВОЗ сравнил распространение хантавируса с пандемией коронавируса

    На Украине силовики пришли за действующим сотрудником СБУ

    В Британии указали Зеленскому на неприятный факт о ЕС

    Екатерина Волкова высказалась о своем возрасте на фоне увольнения

    Трамп назвал сроки для окончательного соглашения с Ираном

    Зеленский приготовился к скорому наступлению России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok