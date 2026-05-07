Жаловавшийся на ад в тюрьме экс-президент Франции вышел на свободу

RTL: Бывший президент Франции Саркози вышел по УДО

Экс-президент Франции Николя Саркози получил условно-досрочное освобождение. Такое решение принял Апелляционный суд Парижа, сообщает радиостанция RTL.

Бывший французский лидер подал ходатайство, в котором просил смягчить порядок исполнения наказания. Таким образом, политик не будет носить электронный браслет. С ним Саркози должен был ходить шесть месяцев реального срока по этому делу.

По мнению следствия, экс-президент республики собрал на свою кампанию 42,8 миллиона евро, что вдвое больше лимита, установленного законом. В феврале 2016 года Саркози предъявили обвинение в намеренном превышении норм финансирования предвыборной кампании.

В 2024 году он был признан виновным в финансировании предвыборной кампании 2012 года. Фигурант получил один год лишения свободы, из которого шесть месяцев — реальный срок, а шесть месяцев — условный. Дело Саркози прозвали в медиа Bygmalion — по названию пиар-агентства, обслуживающего предвыборную кампанию экс-лидера в 2012 году.

Ранее Николя Саркози пожаловался на адские условия во французской тюрьме. «Атмосфера была угрожающей», — отметил политик.