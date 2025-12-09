Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:27, 9 декабря 2025Мир

Саркози пожаловался на ад в тюрьме

Politico: Саркози пожаловался в «Дневнике заключенного» на ад в тюрьме
Глеб Бажуткин (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Французский экс-президент Николя Саркози пожаловался на ад, устроенный соседями в тюрьме. C новой книгой бывшего главы государства «Дневник заключенного» ознакомился американский журнал Politico.

«Заключенный неустанно бил по решетке своей камеры металлическим предметом. Этот грохот продолжался несколько минут. Мне он показался бесконечным. Атмосфера была угрожающей. Добро пожаловать в ад!» — делится 23-й президент Пятой республики.

Другой сосед-арестант, вспоминает Саркози, постоянно стучал ложкой по решетке камеры и пел песни из мультфильма «Король Лев».

Добро пожаловать в ад!

Николя Саркози23-й президент Франции

Подушки в камере, по словам Саркози, были сделаны из странного материала, напоминающего пласти, и спать на них было тяжело. «У меня никогда не было более жесткого матраса, даже когда я служил в армии», — жалуется бывший хозяин Елисейского дворца.

В октябре суд Парижа признал 70-летнего Саркози виновным по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании ныне покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи в период с 2005 по 2007 год. Его заключили в парижскую тюрьму Санте.

В неволе он подавал ходатайство об освобождении под залог. Бывший президент даже радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье, согласившись есть только йогурт.

10 ноября Саркози выпустили. В заточении он провел 20 дней.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Кремль озвучил две новые темы заседания Путина

    Кремль раскрыл график международных встреч Путина

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok