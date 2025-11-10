Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 10 ноября 2025Мир

Саркози захотел сбежать от тюремной жизни

BFMTV: Суд рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози под залог
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Парижский апелляционный суд рассмотрит ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении под залог в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщает BFMTV.

«Генеральная прокуратура требует освобождения Саркози с помещением под судебный надзор с запретом контактов с различными обвиняемыми и свидетелями по делу Ливии. Ожидается, что решение будет принято около 13:30 (15:30 по мск», — отмечается в материале.

Саркози подчеркнул, что ему «никогда не приходила в голову безумная мысль» о том, чтобы просить финансирования у Муаммара Кадаффи. Он отметил, что, находясь в заключении, проходит через «тяжелое испытание».

6 ноября стало известно, что Саркози радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье. По сведениям источника, приближенного к политику, бывший президент сознательно ограничил свое меню и согласился есть только йогурты, которые считает единственным безопасным продуктом.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на скандальное заявление японского министра. Ранее чиновника раскритиковали за его слова о Курилах

    В Одессе прозвучал взрыв

    Мошенники обманули мать участника СВО

    Трампа обязали помочь малоимущим американцам едой

    Назван простой способ вдвое снизить риск повторного инфаркта

    Вучич попросил подумать

    Председатель парламента Сербии выступила с заявлением по прибытии в Киев

    В Москве пенсионерка столкнула ребенка на пути в метро и попала на видео

    Россиянина отправили на 15 лет в колонию после инцидента в подъезде с тремя детьми

    Бывший ведущий «Дома-2» рассказал об изменившем его жизнь тяжелом заболевании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости