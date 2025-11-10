Саркози захотел сбежать от тюремной жизни

BFMTV: Суд рассмотрит ходатайство об освобождении Саркози под залог

Парижский апелляционный суд рассмотрит ходатайство бывшего президента Франции Николя Саркози об освобождении под залог в понедельник, 10 ноября. Об этом сообщает BFMTV.

«Генеральная прокуратура требует освобождения Саркози с помещением под судебный надзор с запретом контактов с различными обвиняемыми и свидетелями по делу Ливии. Ожидается, что решение будет принято около 13:30 (15:30 по мск», — отмечается в материале.

Саркози подчеркнул, что ему «никогда не приходила в голову безумная мысль» о том, чтобы просить финансирования у Муаммара Кадаффи. Он отметил, что, находясь в заключении, проходит через «тяжелое испытание».

6 ноября стало известно, что Саркози радикально сократил свой рацион из-за опасений за здоровье. По сведениям источника, приближенного к политику, бывший президент сознательно ограничил свое меню и согласился есть только йогурты, которые считает единственным безопасным продуктом.