13:06, 8 мая 2026Россия

Анонсировано совещание Путина с Совбезом в первый день объявленного Россией перемирия

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в первый день объявленного Москвой перемирия проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Путин планирует сегодня вечером провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, глава государства также планирует 8 мая провести ряд непубличных рабочих встреч.

В полночь 8 мая вступило в силу объявленное Владимиром Путиным временное перемирие в зоне СВО. В российском оборонном ведомстве сообщили, что уже ответили на его многочисленные нарушения зеркально.

