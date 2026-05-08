Анонсировано совещание Путина с Совбезом в первый день объявленного Россией перемирия

Президент России Владимир Путин в первый день объявленного Москвой перемирия проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Путин планирует сегодня вечером провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции», — пояснил он.
По словам представителя Кремля, глава государства также планирует 8 мая провести ряд непубличных рабочих встреч.
В полночь 8 мая вступило в силу объявленное Владимиром Путиным временное перемирие в зоне СВО. В российском оборонном ведомстве сообщили, что уже ответили на его многочисленные нарушения зеркально.