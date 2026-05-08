TNI: ЕС хочет обменять Tomahawk США для Киева на участие в операции против Ирана

Еропа могла бы выдвинуть США условие для участия в операции по открытию Ормузского пролива. Речь о передаче Киеву американских ракет Tomahawk, такое мнение приводит The National Interest (TNI).

Франция, Германия и Великобритания выразили готовность присоединиться к морской операции против Ирана, если взамен они добьются от Вашингтона более четкой поддержки Украины, которая будет выражаться в том числе в передаче республике дальнобойных ракет.

«Вместо того чтобы наносить саморазрушительные удары по мстительному президенту США, европейским лидерам следует воспользоваться этим редким моментом, когда Америка нуждается в поддержке, укрепить влияние Вашингтона на Тегеран и добиться для Киева конкретных результатов», — отмечается в статье.

Стремление Соединенных Штатов к партнерству в проливе может дать Европе «редкие рычаги влияния», полагают авторы материала. Присоединение ЕС к блокаде могло бы усилить шансы Вашингтона на успех и помочь защитить интересы Европы в сдерживании иранской ядерной программы. В противном случае «унижение» США в Персидском заливе укрепит российско-иранское стратегическое партнерство и поддержит антизападную ревизионистскую идеологию во всем мире, говорится в публикации.

Ранее стало известно, что операцию США «Проект Свобода» в Ормузском проливе могли приостановить из-за проблем в ее реализации. По мнению экспертов, Израилю и воинственно настроенным американским политикам хотелось бы «додавить» Иран, однако глава Белого дома «колеблется, так как конфликт идет не так, как ему хочется».