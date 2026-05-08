Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

Песков: Путин вручит орден Жукова Президентскому полку в честь его 90-летия

Президент Владимир Путин в пятницу, 8 мая, вручит орден Жукова Президентскому полку Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России в честь его 90-летия. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Песков указал, что торжественная церемония пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. На мероприятии выступит Путин, добавил пресс-секретарь президента.

Помимо награждения Президентского полка, Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности. Оно пройдет в формате видеоконференции.

Президентский полк, который наградит Путин, является элитной воинской частью ФСО — он обеспечивает безопасность первых лиц страны и охраняет важные государственные объекты, в том числе Московский Кремль. Полк ведет историю с 7 мая 1936 года, но статус «Президентского» он получил в 1993 году.