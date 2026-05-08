Москвичам назвали срок прихода потепления

Синоптик Шувалов: Потепление придет в Москву к концу выходных

Следующая волна потепления наступит в Москве к концу выходных, 9 и 10 мая. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT.

Согласно прогнозам, в субботу, 9 мая, в столице установится облачная погода с низкой вероятностью осадков, а температура воздуха составит плюс 14 градусов. К вечеру воскресенья и в ночь на понедельник пройдет небольшой дождь, при этом в начале новой недели воздух нагреется до 17 градусов. Во вторник температура продолжит расти и достигнет плюс 20 градусов.

Ранее стало известно, когда в Москве стартует купальный сезон. По словам синоптика Татьяны Поздниковой, начать купаться можно будет не раньше конца мая.