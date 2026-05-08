На дне озера нашли город затонувших кораблей

В США на дне городского озера нашли город затонувших кораблей

На дне озера Юнион, США, обнаружили около 100 затонувших кораблей. Об этом сообщает Fox News.

Специалист по подводной робототехнике Фил Паризи описал дно Юниона как настоящий город-призрак. По его словам, на глубине восьми метров там исчезает растительность и почти нет морской фауны. Паризи уверен, что это восполняется обломками кораблекрушений.

Эксперт объяснил, что уникальность городского озера заключается в том, что оно довольно мелкое. Однако это не помешало сотне кораблей затонуть в нем. Многие из них скрываются под пирсами, куда, как объясняет Паризи, бывает трудно добраться.

Для своих исследований он использует управляемые аппараты. Он объяснил, что в озере слишком грязная вода, чтобы его могли эффективно изучать аквалангисты.

Ранее сообщалось, что международная команда археологов нашла несколько затонувших кораблей у берегов греческого острова Карпатос. Возраст одного их них оценивается в 2600 лет.

