Мир
03:38, 8 мая 2026Мир

На Западе забили тревогу из-за поведения Зеленского

Профессор Диесен: Зеленский вышел из-под контроля элит Запада
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Укаинский лидер Владимир Зеленский представляет опасность для западных политиков. Он вышел из-под их контроля, рассказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Станиславу Крапивнику на YouTube-канале.

«Европейцы создали Зеленского как марионетку. Но в какой-то степени он превратился в монстра Франкенштейна, который вышел из-под контроля», — отметил эксперт.

По словам Диесена, сегодня политики на Западе напоролись на то, что в свое время и создали. Сначала Зеленского заставили отменить все предвыборные обещания. Теперь Зеленский «может говорить все что угодно, он может угрожать, он может разрушать трубопроводы в Европу, никакой реакции больше не будет», посетовал профессор.

Ранее сообщалось, что бегство депутатов Верховной Рады с Украины серьезно угрожает власти Владимира Зеленского. СМИ напомнили, что после начала конфликта Зеленский правил без выборов в условиях военного положения. Отмечается, что если уедет еще один депутат, Зеленский потеряет большую часть своего влияния и в конечном итоге будет вынужден искать коалицию.

До этого бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен быть готов к переговорам с Россией в Москве, а не в Баку.

