Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:28, 8 мая 2026Бывший СССРЭксклюзив

Названа особенность в соблюдении режима прекращения огня по случаю Дня Победы

Политолог Козюлин: Перемирие ко Дню Победы не подкреплено механизмами контроля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Объявленное по случаю Дня Победы перемирие не подкреплено механизмами контроля. На это в комментарии «Ленте.ру» указал главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД России Вадим Козюлин.

«Подобные перемирия почти никогда не подкрепляются механизмами контроля, что делает режим прекращения огня крайне уязвимым», — объяснил он.

По словам политолога, режим прекращения огня 8-9 мая скорее является политическим жестом. Подобные инициативы лишь позволяют сторонам заявить о готовности снизить напряженность. Однако у России и Украины нет согласованного механизма проверки нарушений во время перемирия, и каждая из сторон будет, вероятно, трактовать происходящее в свою пользу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности придерживаться перемирия, объявленного Россией ко Дню Победы. По его словам, украинские войска будут действовать зеркально.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский побывал на фронте и сделал новое заявление о перемирии. Чего ждать от Украины?

    Вероятность эпидемии хантавируса оценили

    Россиянам перечислили критичные ошибки в завещании

    Названа цена самой дешевой квартиры в Петербурге

    Падение индекса Мосбиржи объяснили сложным фоном

    Известная российская актриса показала внешность без макияжа

    Иммунолог раскрыл подробности об опасных симптомах хантавируса

    На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

    Российский шеф-повар поселился в джунглях Камбоджи и довел себя до анорексии

    Шансы «Сочи» обыграть на выезде «Зенит» оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok