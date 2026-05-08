Названы опасные для здоровья симптомы при беге

Тренер Мальцева: Иногда пробежка может привести к хроническим болезням

Беговая нагрузка загружает сердечно-сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную системы на пределе их возможностей, предупредила тренер загородного клуба «Лапино Фитнес» Ирина Мальцева. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила, какие состояния делают пробежку опасной и когда нужно срочно остановиться.

«За сутки до тренировки стоит оценить самочувствие в покое. Если держалась температура выше 37, есть насморк с заложенностью, ломота в мышцах или тяжесть в горле, бежать категорически нельзя. Вирусная инфекция перегружает сердечную мышцу, а пробежка на этом фоне может обернуться миокардитом, который лечится месяцами и не всегда проходит без следа», — обратила внимание тренер.

Кроме того, она уточнила, что при гипертонии, плохо контролируемой препаратами, бег с пульсом 150 и выше провоцирует гипертонические кризы. То же относится к состоянию после бессонной ночи, обильного застолья, алкоголя накануне или приема мочегонных без консультации с врачом. Острая боль в колене, голеностопе или тазобедренном суставе, отек, хруст с прострелом, ощущение разболтанности опоры говорят о том, что ткань уже травмирована, указала специалист. Бег по такой травме за одну тренировку превращает микроповреждение в полноценный разрыв.

Мальцева объяснила, что на дистанции останавливаться нужно сразу, если появилась давящая боль за грудиной, отдающая в левую руку, шею или нижнюю челюсть. Это классическая картина ишемии миокарда. То же касается внезапной одышки, которая не соответствует темпу, холодного пота на бледной коже или перебоев в работе сердца.

«Головокружение, потемнение перед глазами, шум в ушах, резкое снижение слуха указывают на падение мозгового кровотока и предшествуют обмороку. В таком случае нужно замедлиться до шага, сесть, поднять ноги выше головы, выпить воды и измерить пульс», — предупредила тренер.

Вместе с тем, сильная острая боль в икроножной мышце с уплотнением и покраснением кожи требует немедленного обращения к врачу — возможен тромбоз глубоких вен. И последнее: если во время бега возникает чувство страха без видимой причины, это часто первый признак нарушения сердечного ритма. Тело реагирует на сбой раньше, чем человек его осознает, поэтому доверять интуиции стоит безоговорочно, заключила Мальцева.

