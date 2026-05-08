01:00, 8 мая 2026

Обрезанные мужчины стали массово восстанавливать крайнюю плоть

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

Обрезанные мужчины последнее время стали массово восстанавливать крайнюю плоть у хирургов. Об этом пишет издание El Pais.

В материале рассказана история одного мужчины, который узнал о возможности восстановить крайнюю плоть на онлайн-форумах. Сначала он приобрел устройство, которое растягивает оставшуюся кожу полового члена и стимулирует рост новых тканей, но этого оказалось недостаточно. Тогда мужчина решился на хирургическое вмешательство, стоимость которого составила 25 тысяч долларов.

Врач Свен Гюнтер, сделавший операцию, заявил, что к нему массово обращаются обрезанные мужчины, которые хотят восстановить крайнюю плоть. Подобные хирургические вмешательства он проводит еженедельно. Причем в основном пациентами являются мужчины, которым сделали обрезание еще в детстве без их согласия. У каждого из них своя причина, по которой они хотят вернуть крайнюю плоть.

Авторы статьи отметили, что тема обрезания является очень спорной. Так, противники этой процедуры утверждают, что она не является безвредной и нарушает право ребенка на физическую неприкосновенность и способность к самоопределению.

Ранее консультантка по правам женщин Пайзи Малика рассказала о последствиях пережитого в детстве обрезания. Только в 34 года она поняла, что подверглась калечащей операции на половых органах.

