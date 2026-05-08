Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:15, 8 мая 2026Россия

Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России заявило о шести групповых ударах по объектам Украины за неделю
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

За неделю со 2 по 8 мая Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла шесть групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, нанесены удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, местам хранения и запуска дронов, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Согласно официальным данным Минобороны России, за неделю Киев потерял порядка 8 400 военнослужащих. Российскими бойцами взяты под контроль два населенных пункта — Мирополье Сумской области и Кривая Лука Донецкой народной республики (ДНР).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ по массированным ударам в День Победы

    В Минобороны раскрыли подробности боев за населенный пункт в Сумской области

    Расчленившая бывшего мэра российского города внучка с бензопилой попала на видео

    Ford научит машины самостоятельно ездить по парковке

    Названо число сбитых за сутки в зоне СВО ракет «Фламинго»

    Армия России взяла под контроль еще один населенный пункт в ДНР

    Минобороны России заявило о нарушении Киевом режима перемирия

    Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

    Раскрыто отношение россиянок к спорту

    Бывшая Паши Техника ответила Айзе на слова о радости от трагедии с рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok