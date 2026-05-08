Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России заявило о шести групповых ударах по объектам Украины за неделю

За неделю со 2 по 8 мая Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла шесть групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Как уточнили в ведомстве, высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотниками атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, используемы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, нанесены удары по военным аэродромам, складам боеприпасов, местам хранения и запуска дронов, а также пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Согласно официальным данным Минобороны России, за неделю Киев потерял порядка 8 400 военнослужащих. Российскими бойцами взяты под контроль два населенных пункта — Мирополье Сумской области и Кривая Лука Донецкой народной республики (ДНР).