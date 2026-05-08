09:54, 8 мая 2026

В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Министерстве обороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) зеркально отреагировали на нарушения Вооруженными силами Украины (ВСУ) режима прекращения огня. В оборонном ведомстве раскрыли детали ответного удара.

По данным МО РФ, во время перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) было зафиксировано 1365 нарушений режима прекращения огня. В частности, ВСУ совершили 153 обстрела позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивной системы залпового огня (РСЗО), минометов и танков, а также нанесли 887 ударов с использованием беспилотников.

Кроме того, ВСУ выпустили по регионам России 390 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун».

«Преднамеренные деструктивные действия украинской стороны в отношении России подтверждают террористическую сущность киевского режима. В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия», — заявили в Министерстве обороны.

Как уточнили в ведомстве, российские войска нанесли ответные удары по огневым позициям РСЗО, артиллерии и минометов, а также поражали пункты управления и места запуска беспилотников.

8 мая в 0:00 мск вступило в силу объявленное президентом Путиным перемирие в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщало Минобороны, в этой связи Россия прекратила боевые действия в зоне проведения специальной военной операции.

