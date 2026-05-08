Подросток готовил подрыв машины российского военного

В Воронежской области перед судом предстанет юноша за подготовку к теракту

В Воронежской области перед судом предстанет 16-летний житель по делу о подготовке террористического акта и незаконном обороте взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в мае 2025 года юноша списался с представителями украинских спецслужб в одном из мессенджеров и за деньги согласился взорвать машину военного. С мая по июнь 2025 года он следил за автомобилем, фотографировал его и передавал информацию кураторам. За это подросток получал вознаграждения в криптовалюте — всего ему заплатили не менее 29 тысяч рублей.

Также подросток изъял из тайника в городе Лиски взрывчатые вещества и самодельное взрывное устройство, после чего его задержали.

