15:54, 8 мая 2026Силовые структуры

Подросток готовил подрыв машины российского военного

В Воронежской области перед судом предстанет юноша за подготовку к теракту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Воронежской области перед судом предстанет 16-летний житель по делу о подготовке террористического акта и незаконном обороте взрывчатки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в мае 2025 года юноша списался с представителями украинских спецслужб в одном из мессенджеров и за деньги согласился взорвать машину военного. С мая по июнь 2025 года он следил за автомобилем, фотографировал его и передавал информацию кураторам. За это подросток получал вознаграждения в криптовалюте — всего ему заплатили не менее 29 тысяч рублей.

Также подросток изъял из тайника в городе Лиски взрывчатые вещества и самодельное взрывное устройство, после чего его задержали.

Ранее сообщалось, что пытавшиеся взорвать руководителя оборонного предприятия получили от 6 до 15 лет.

