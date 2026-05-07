Восемь покушавшихся на жизнь главы оборонного предприятия россиян получили сроки

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор восьми участникам группы украинских агентов, готовивших покушение на одного из руководителей российского оборонного предприятия. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда осужденные, среди которых пять мужчин, одна женщина и двое подростков, приговорены к срокам от 6 до 15 лет колонии и крупным денежным штрафам. Осужденные в декабре 2024 года по заданию спецслужб Украины попытались заложить взрывное устройство под днище автомобиля заместителя директора АО «Научно-производственная корпорация» Минобороны РФ Геннадия Девятова.

Предприятие занимается производством ракетных комплексов «Искандер» и «Игла». Среди получивших сроки — четверо жителей Нижнего Тагила, двое из подмосковной Коломны, один из Приморья и один из Херсонской области.

Бомбу спрятала у мусорных баков 23-летняя девушка, занимавшаяся администрированием паблика пацанских цитат, у которой были долги по микрозаймам. СВУ забрали ее сообщники. Покушение удалось сорвать благодаря действиям сотрудников ФСБ.