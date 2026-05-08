Попытка навести порядок в интимной зоне кончилась для выпускницы самым неожиданным образом

Пользовательница Reddit с ником Throwaway_burnt_beef рассказала, как оконфузилась, использовав крем для удаления волос в интимной зоне. Девушка впервые в жизни применила его перед походом в бар, где вместе с подругами отмечала окончание колледжа.

«Я отлично проводила время, позволяя парням угощать меня выпивкой. В итоге мне пришлось отправиться в туалет. Пошатываясь, я зашла в кабинку и рухнула на унитаз с широкой, сонной улыбкой на пьяном лице. Она моментально исчезла, как только хлынул поток мочи: в этот момент я испытала самое мучительное жжение в жизни. Боль была такой, будто я пропустила свои интимные места через овощечистку, посолила и поперчила их, а затем обжарила до готовности», — написала девушка.

Подскочив от неожиданности, она спустя секунду поняла, что, видимо, получила химический ожог из-за крема. Кое-как справив нужду, она вернулась в бар, а спустя несколько часов пришла в свою квартиру с понравившимся ей молодым человеком. После короткой прелюдии пара попыталась заняться сексом, однако в момент соприкосновения половых органов партнеров девушка ощутила, что ее «гениталии загорелись».

«Сердце сжалось, когда я поняла, что не смогу заняться сексом с этим прекрасным мужчиной. Под каким-то неуклюжим предлогом я спровадила его из квартиры, после чего битый час намазывала свои интимные зоны гелем с алоэ, сидя на пакете со льдом», — заключила автор.

