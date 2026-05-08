Бывший СССР
04:55, 8 мая 2026

После потопления корабля ударом ВС России в порту Одессы пропали два французских водолаза

Александра Синицына

Фото: State Emergency Service of UkraIne / Reuters

ВС России ударом по порту Одессы в ночь на 5 мая потопили украинский сторожевой корабль «Подолье», он получил критические повреждения и пошел ко дну. После этого во время погружения «пропали без вести» два французских военных водолаза, об этом событии рассказал военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале.

Пропавшие подводные саперы — сержант Бин Чен и капрал Аксель Депланк — служили в Иностранном легионе, элитном подразделении французской армии. Их специальностями были разминирование в водоемах, глубокая разведка и диверсии на водных объектах.

По данным Минобороны Франции, с указанными водолазами произошел несчастный случай в ходе учений на реке в городе Анже.

«Самое интересное, что [предполагаемая] гибель их совпала с ударом ВС РФ по военной инфраструктуре ВСУ в Одессе, где как раз и находились иностранные наемники», — указал Рожин.

Ранее ВС России ударили по двум украинским портам, расположенным в Измаиле и районе Большой Одессы. В результате были повреждены причальная и складская инфраструктура.

