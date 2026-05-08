Путин встретился с Лукашенко в Кремле

Путин провел встречу в Кремле с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства приветствовал белорусского коллегу в Представительском кабинете Кремля. Он заявил, что политикам «всегда есть, о чем поговорить».

Путин также пообещал рассказать Лукашенко о ситуации в российской экономике, отметив, что тенденции хорошие. Также стороны обсудили объем взаимной торговли.

Белорусский лидер прибыл в Москву, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что Путин проведет обед с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.