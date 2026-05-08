Steigan: Коррупционный скандал на Украине бросает тень на власти Норвегии

Коррупционный скандал на Украине, в центре которого оказался президент страны Владимир Зеленский, вышел на международный уровень и скомпрометировал власти Норвегии. Об этом сообщает издание Steigan.

Отмечается, что Осло продолжает вкладывать миллиарды «налоговых долларов в бездонный слив Киева». При этом дело о коррупции на Украине бросает тень на высшие должностные лица Норвегии.

По словам автора материала, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, посетивший в феврале Fire Point, похвалил компанию как важного партнера в планировании обороны страны. По предварительным данным, Осло поддерживает организацию, подозреваемую в коррупции.

«Власти заявляют, что не терпят коррупции на Украине, <…> но даже когда окружение Зеленского находится в центре внимания из-за массовой коррупции, оказывается, что Стере и компания максимально терпимы к коррупции и предпочитают закрывать глаза», — говорится в статье.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.