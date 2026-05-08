Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:46, 8 мая 2026Мир

Раскрыто влияние коррупционного скандала на Украине на европейскую страну

Steigan: Коррупционный скандал на Украине бросает тень на власти Норвегии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Коррупционный скандал на Украине, в центре которого оказался президент страны Владимир Зеленский, вышел на международный уровень и скомпрометировал власти Норвегии. Об этом сообщает издание Steigan.

Отмечается, что Осло продолжает вкладывать миллиарды «налоговых долларов в бездонный слив Киева». При этом дело о коррупции на Украине бросает тень на высшие должностные лица Норвегии.

По словам автора материала, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, посетивший в феврале Fire Point, похвалил компанию как важного партнера в планировании обороны страны. По предварительным данным, Осло поддерживает организацию, подозреваемую в коррупции.

«Власти заявляют, что не терпят коррупции на Украине, <…> но даже когда окружение Зеленского находится в центре внимания из-за массовой коррупции, оказывается, что Стере и компания максимально терпимы к коррупции и предпочитают закрывать глаза», — говорится в статье.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что жена Зеленского попала на готовящиеся к публикации «пленки Миндича». По ее словам, на аудиозаписях экс-министр обороны страны открыто рассуждает о том, как направить компании друзей президента один миллиард долларов помощи, полученной от западных союзников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Москвичам рассказали об обвале температуры

    Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

    Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

    Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    В Чернобыле начался масштабный пожар

    Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

    Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

    Россиянка заметно прибавила в весе из-за одной привычки

    Раскрыто влияние коррупционного скандала на Украине на европейскую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok