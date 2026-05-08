Россиянам напомнили об отличиях солнечного удара от теплового

Врач Водовозов: Тепловой удар — более широкое и опасное состояние, чем солнечный

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов напомнил об отличиях солнечного удара от теплового, приводит его слова RT.

Главный фактор солнечного удара — интенсивное солнце, когда человек долго находится под ярким открытым солнечным светом без головного убора (на пляже, в поле, на рыбалке, в походе). В этом случае перегреваются ткани головы, нарушается работа сосудов и центров терморегуляции. Признаки — головная боль, покраснение лица, шум в ушах, тошнота, слабость, ощущение «разбитости» и горячая кожа при сохранении потоотделения.

Тепловой же удар — более широкое и опасное состояние, при котором организм не справляется с отведением тепла, предупредил врач. Он может возникнуть и без солнца: в душной квартире, бане, общественном транспорте или при тяжелой физической нагрузке в жару. Температура тела может подняться выше 40 °C, нарушается работа мозга, сердца, почек, систем свертывания крови.

Водовозов добавил, что важным вариантом теплового удара является хроническое тепловое истощение, которое происходит при волнах жары — например, когда нет возможности поддерживать комфортную температуру дома или в рабочем помещении.

Признаки — подтормаживание, спутанность, вспышка агрессии, перестает работать потоотделение, возможны судороги и потеря сознания. «Чем дольше держится высокая температура тела, тем выше риск необратимого повреждения и мозга, и внутренних органов», — подчеркнул специалист.

Ранее врач Ирина Волгина также назвала первые признаки солнечного удара. Наибольший риск его получить под жарким солнцем — в полдень, в особой группе риска находятся дети, люди со светлым типом кожи, без волос или с редкими волосами и без головных уборов. Также подвергают себя большей опасности люди, которые вовремя не восполняют дефицит воды.