Российские автомобилисты не поддержали дополнительное медосвидетельствование

Похмелкин: Принимать решение о дополнительном медосвидетельствовании должен суд

Принимать решение об отправке водителя на дополнительное медицинское освидетельствование должен исключительно суд в рамках разбирательства, где автомобилист может отстаивать свою позицию и представлять доказательства. Любые досудебные решения создают почву для злоупотреблений и коррупции, заявил НСН глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Он подчеркнул, что сообщество водителей крайне отрицательно восприняло информацию о поправках в законодательство, согласно которым водительское удостоверение аннулируют, если автомобилист откажется проходить внеплановое медицинское освидетельствование.

По мнению Похмелкина, когда решение принимает административный орган, а не суд, добиваться справедливости гражданину приходится уже в роли заявителя, что значительно сложнее. Введение такого механизма, по оценке эксперта, спровоцирует произвол чиновников и превратит выдачу допуска к управлению в предмет торга.

«Отправлять на освидетельствование будет врачебная комиссия. Если вы пришли за справкой, подтверждающей, что вы пригодны к управлению транспортным средством, и у вас выявили какое-то заболевание, вас отправят на медосвидетельствование. Сотрудник ГАИ, тем более остановив водителя на дороге, таким правом обладать не будет даже с учетом этих поправок», — уточнил эксперт.

Ранее стало известно, что с 1 марта 2027 года в России будет расширен перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Уточняется, что со следующего года права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.