07:57, 7 мая 2026

В России станет больше оснований для аннулирования водительских прав

РИАН: В России расширят основания для аннулирования водительских прав
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

С 1 марта 2027 года в России будет расширен перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, уточняется, что со следующего года права будут признаваться недействительными при отказе водителя пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Согласно действующим нормам, если в ходе обязательного периодического медосмотра у водителя выявлены признаки заболевания, которое является противопоказанием к управлению автомобилем, он отправляется на необходимые обследование и лечение.

В случае, если заболевание подтвердят, то автомобилиста отправят на внеочередное обязательное медосвидетельствование. Новые поправки предполагают, что получивший уведомление о необходимости такого медосвидетельствования водитель должен будет пройти его в трехмесячный срок. При неисполнении требования его права станут считаться недействительными, а значит, будут подлежать аннулированию.

Между тем, само по себе подтвержденное наличие у водителя медицинских противопоказаний или медограничений, которые не выявлялись ранее, уже сегодня являются одним из оснований для аннулирования прав.

Ранее стало известно, что правительство России скорректировало правила проведения экзаменов на права. Согласно изменениям, практический экзамен будет назначаться не позднее 60 дней с момента сдачи теории.

