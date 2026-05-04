22:06, 4 мая 2026Россия

В России изменили правила сдачи экзаменов на водительские права

РИА Новости: Правительство скорректировало правила проведения экзаменов на права
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Правительство России скорректировало правила проведения экзаменов на водительские права, некоторые изменения вступят в силу в марте 2027 года. Об этом говорится в документах кабмина, с которыми ознакомились РИА Новости.

Согласно изменениям, практический экзамен будет назначаться не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Также если кандидат не сдал экзамен в шестимесячный срок после сдачи теории, то будет назначена повторная сдача не позднее 30 дней со дня истечения срока.

Кроме того, расширен перечень оснований для прекращения экзамена. К ним относятся использование средств связи, фото-, видео- и аудиоаппаратуры, а также других средств хранения и передачи информации. Это же нарушение станет основанием для аннулирования уже сданного экзамена.

Ранее водителей предупредили о риске лишиться прав, если номерные знаки неправильно расположены или загрязнены.

