Водителей предупредили о риске лишиться прав за проблемы с номерами

Роскачество: Россияне рискуют лишиться водительских прав за грязные номера

Россияне рискуют лишиться водительских прав за грязные или неправильно размещенные номера на автомобиле. О последствиях наличия таких проблем предупредили специалисты Роскачества в беседе с RT.

Эксперты отметили, что в темное время суток к ответственности могут привлечь, если регистрационные знаки невозможно прочесть на расстоянии 20 метров. Причем нарушением сочтут, если не видно хотя бы одну букву или цифру заднего номерного знака. В светлое же время суток это правило будет действовать как для передних, так и задних номеров.

Нечитаемость номеров регулируется статьей 12.2 КоАП России, по ней нарушителю грозит штраф в 500 рублей. Однако если сотрудник ГИБДД выяснит, что регистрационный знак испачкали умышленно, сумма штрафа вырастет до 5000 рублей. Также есть риск лишения прав на срок от одного до трех месяцев, подчеркнули в Роскачестве.

Ранее россиян предупредили о штрафе за мойку автомобилей во дворе. Это может нарушать требования в сфере охраны окружающей среды и нанести вред людям, домашним животным и растениям. За такой проступок грозит штраф от 2000 до 3000 рублей для граждан и от 100 до 250 тысяч для юридических лиц.