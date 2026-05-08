Россия
15:51, 8 мая 2026Россия

Российский боец 130 дней провел в тылу ВСУ с одной целью и отказывался покидать позицию

Елена Торубарова
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец с позывным Мулла 130 дней провел в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отказывался покидать позицию. Его историю публикует RT.

Мулла находился в одном из домов в тылу противника с одной целью — он давал корректировки для нанесения ударов по технике и личному составу ВСУ. Он исследовал населенный пункт, передвигаясь по ночам. Когда взлетали беспилотники противника, Мулла передавал эти данные российским военным, и по его наводкам наносились удары.

Когда ему предлагали выйти с занятой позиции, он отказался. При этом он постоянно подвергался обстрелам. По его словам, он спал буквально с рацией, чтобы своевременно передавать важные данные.

Ранее сообщалось, что 21-летний военнослужащий из Самары Сергей Ярашев держал оборону в окружении ВСУ на протяжении 68 дней. Он участвовал в штурмовых операциях, но, когда его группа зашла в донецкий поселок, боец остался один. Глава министерства обороны Андрей Белоусов вручил рядовому звезду Героя.

