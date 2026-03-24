Появились подробности судьбы 68 дней державшего позиции в окружении российского бойца

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:57, 24 марта 2026Россия

Глава МО РФ Белоусов вручил звезду Героя 68 дней державшему оборону Ярашеву
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Министерства обороны России вручил звезду Героя рядовому Сергею Ярашеву, державшему оборону в окружении на протяжении 68 дней. Подробности судьбы Ярашева после успешного выполнения боевой задачи сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, Белоусов также передал Ярашеву поздравления от президента России Владимира Путина.

Публикации о Ярашеве появились в начале марта. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал Путину, что 21-летний военнослужащий из Самары участвовал в штурмовых операциях, но когда его группа зашла в донецкий поселок, боец остался один.

Ранее сообщалось, что молитвослов закрыл сердце участника СВО от осколка украинского снаряда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok