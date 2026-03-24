Появились подробности судьбы 68 дней державшего позиции в окружении российского бойца

Глава МО РФ Белоусов вручил звезду Героя 68 дней державшему оборону Ярашеву

Глава Министерства обороны России вручил звезду Героя рядовому Сергею Ярашеву, державшему оборону в окружении на протяжении 68 дней. Подробности судьбы Ярашева после успешного выполнения боевой задачи сообщает РИА Новости.

По сообщению агентства, Белоусов также передал Ярашеву поздравления от президента России Владимира Путина.

Публикации о Ярашеве появились в начале марта. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал Путину, что 21-летний военнослужащий из Самары участвовал в штурмовых операциях, но когда его группа зашла в донецкий поселок, боец остался один.

